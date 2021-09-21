ПФР назвал семь ошибок при оформлении детских пособий

Почему деньги не всегда доходят до получателей в Челябинской области

Ошибки при указании реквизитов счета ведут к тому, что пособие на детей не доходит до адресатов. В ПФР по Челябинской области рассказали, в каком случае могут «потеряться» выплаты на детей от 8 до 17 лет и для женщин, которые встали на учет на раннем сроке беременности.

1. Номер счета указан неверно (если допущена ошибка даже в одной цифре, средства не будут зачислены).

2. Расхождение в имени и фамилии (счет обязательно должен принадлежать заявителю, а не его супругу, матери, отцу, сестре или подруге).

3. Смена фамилии. Если счет оформлен на одну фамилию, а заявление подано на другую, то зачисления средств не произойдет (например, женщина вышла замуж и сменила фамилию).

4. Выплата не зачисляется на кредитные и любые другие карты, кроме карт системы «МИР».

5. Выплата не зачисляется на просроченные и арестованные карты.

6. Выплата не дойдет, если заявитель указал номер корреспондентского счета банка, а не номер личного счета.

7. Выплата не зачисляется, если заявитель указал номер счета электронного кошелька в сети Интернет (QIWI, «Яндекс. Деньги», WebMoney).

Если пособие не удалось получить из-за такой досадной ошибки, получателю нужно заполнить заявление об изменении реквизитов на портале госуслуг.

Напомним, оба пособия выплачивают в России с 1 июля 2021 года.