ПФР Челябинской области: старшеклассники и студенты могут лишиться льгот летом

Чиновники рассказали, в каких ситуациях это бывает

Школьники и студенты, которые заканчивают учебу или находят себе подработку, могут лишиться социальных доплат, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Челябинской области.

Речь идет о трех видах пособий.

1. Пенсия по потере кормильца

Выплата пенсии прекращается при достижении 18 лет или после окончания школы. Но ее можно получать снова при поступлении на очное отделение в ссуз или вуз.

«Если обратиться в ПФР со справкой из школы о том, что до 31 августа подростку предоставлены каникулы, то выплата пенсия будет производиться и летом», — говорят в ведомстве.

Студенты в академическом отпуске право на выплату не теряют (за исключением службы в армии).

Также пенсию продолжают выплачивать, если студент находит подработку.

2. Федеральная доплата до прожиточного минимума пенсионера

Если к пенсии по потере кормильца установлена федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного минимума пенсионера, человек теряет ее при официальном трудоустройстве.

3. Компенсация по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы

Гражданин, который ухаживает за пенсионером, достигшим 80 лет или инвалидом первой группы, во время официального трудоустройства лишается права на компенсационную выплату, так как она положена только тем, кто не работает.

Если вы потеряли право на выплату, обязательно сообщите об этом в Пенсионный фонд. Правда все равно вскроется, и вас заставят вернуть деньги.

«После увольнения с работы, две последних выплаты можно восстановить. Для этого нужно прийти в территориальный орган ПФР с паспортом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности», — замечают в пресс-службе.

Заявление можно подать и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг без посещения территориального управления ПФР или МФЦ.