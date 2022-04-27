«С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы ПФР во всех городах и районах Челябинской области работают с 8:00 до 17:00 и ведут прием по оформлению новой выплаты — пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет», — замечают в пресс-службе.
Напоминаем, что пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Кто в Челябинской области сможет получать пособие на детей от 8 до 17 лет, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное» — портал «Госуслуги» назвал критерии будущих получателей и размер пособия.