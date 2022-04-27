ПФР Челябинской области продолжит работу в майские праздники

Пенсионный фонд будет принимать заявления на пособие для детей от 8 до 17 лет

Клиентские службы Пенсионного фонда РФ продолжат работу в праздничные и выходные дни мая. Это сделано, чтобы семьи могли оперативнее подавать заявления на пособия для детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба отделения ПФР России по Челябинской области.

«С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы ПФР во всех городах и районах Челябинской области работают с 8:00 до 17:00 и ведут прием по оформлению новой выплаты — пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет»,

— замечают в пресс-службе.