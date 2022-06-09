Певица Ольга Бузова выбрала одежду челябинского бренда для своего клипа

Владелица производства рассказала о предпочтениях медийной персоны

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Челябинский бренд Specifica store сегодня стал популярным благодаря рекламе певицы Ольги Бузовой. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» поп-дива призналась, что носит одежду челябинского дизайнера. Первое областное информагентство связалось с производителем женской одежды и узнало о предпочтениях артистки.

Владелица бренда Specifica store Юлия Сергеева рассказала, что платье-жакет — не единственная челябинская вещь, которую носит Ольга Бузова. Ранее для клипа Baby Tonight, выпущенного в 2022 году, агенты Ольги заказали в Specifica store для певицы рубашку с кружевом, юбку тюльпан и велосипедки из сетки.

«К велосипедкам шло платье-жакет в синем цвете. В интервью на Ольге оно почему-то смотрится в фиолетовом. Позже Ольга появлялась на ТВ в нашем свитшоте с кружевом и в юбке-подъюбнике», — рассказала Первому областному информагентству Юлия Сергеева.

К слову, ассортимент бренда относится к среднему ценовому сегменту. Ставшее знаменитым синее платье-жакет стоит около семи тысяч рублей, а юбка-подъюбник — бестселлер магазина — около четырех тысяч рублей.





Юлия Сергеева в одежде собственного производства



Юлия Сергеева отметила, что Ольга Бузова на сегодняшний день — одна из самых ярких медийных персон, которая выбирает южноуральский бренд женской одежды. Бренд работает 3,5 года, в его команде около 30 человек. Основные клиентки Specifica store — жительницы Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.