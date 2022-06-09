Певица Ольга Бузова показала зрителям, что носит пиджак от челябинских дизайнеров. После ухода с рынка многих европейских брендов артистка отдает предпочтение российским. Об этом она рассказала в очередном выпуске программы Светланы Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».
«Zara прекрасный бренд... был. А мне что делать, если она ушла? Импортозамещение! У меня есть свой бренд. Потом есть же прекрасные российские дизайнеры. Вот этот пиджачок из Челябинска», — рассказала в интервью Ольга Бузова.
Пиджак на певице – из коллекции челябинского бренда Specifica store. Это не единственный пример, когда популярные персоны приобретают одежду челябинских дизайнеров. Например, к локальным брендам давно присмотрелись певица Анжелика Агурбаш, поэтесса Сола Монова и другие знаменитости.
Напомним, H&M, Zara, Mango, Uniqlo приостановили продажи одежды в России этой весной.
Пока одни оплакивают закрытие магазинов европейских брендов, другие восстанавливают российское производство. Аналитик моды и стилист Анна Глазкова уверена, что покупатели обиделись на европейские бренды после их ухода и сейчас звездный час локальных брендов, в том числе челябинских дизайнеров.
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