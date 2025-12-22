Певица из Коркино покорила своим талантом Игоря Крутого

Девушка прошла в финал вокального проекта на федеральном канале

Жительница Коркино Виктория Черенцова стала финалисткой вокального проекта «Браво! Бис!» на одном из федеральных телеканалов. Девушка спела народную песню «Черный ворон» и покорила членов жюри, в числе которых Игорь Крутой, Игорь Николаев, Александр Панайотов и Валерия, передает ИА «Первое областное».

На сцене во время выступления Виктории не было ничего и никого лишнего: только она, гитарист и эмоциональное исполнение. Девушка вложила в него личную историю и даже всплакнула.

Выступление жительницы Коркино понравилось всем членам жюри.

«Это было безукоризненное пение, все по нотам, с душой, все как надо. Эталонно»,— отметил Александр Панайотов.

«Я наслаждалась каждым звуком. И прелесть в том, что это не от техники шло, а от сердца»,— добавила Валерия.

Игорь Крутой отметил, что он давно не слышал такого вокала.

«Виктория, вы очень большая певица. Возможно, вы даже сами не отдаете себе отчет. Я вас не знал, не слышал. К сожалению, сейчас не те времена, когда одна песня решает все. Вы пытаетесь что-то сделать?»— так прокомментировал композитор выступление Виктории Черенцовой.

Девушка призналась, что больше внимания уделяет семье и насущным делам. Но дала понять, что благодаря его оценке она будет уделять пению больше внимания.

Перед выступлением Виктория рассказала, что она редко участвует в телевизионных конкурсах, поскольку не любит, когда ее оценивают. Но девушка активно ведет соцсети, где выкладывает ролики с исполнением самых разных песен. И поклонников у нее немало.