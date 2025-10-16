Петровские чтения в Челябинской области посвятили защитникам Отечества и 80‑летию Победы

Конференция собрала на одной площадке представителей христианства, ислама, образовательных и общественных организаций

В Магнитогорске 16 октября проходит международная научно-практическая конференция Петровские образовательные чтения. Основными темами встречи стали вера и патриотизм, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы уделяем большое внимание конфессиональному согласию в нашем регионе, объединяем народы, которые здесь живут. Проводим Расулевские чтения в Троицке, где собирается мусульманское духовенство. Петровские чтения посвящены памяти Петра Крутицкого», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Перед конференцией глава региона посетил выставку, посвященную жизни и служению патриархов Тихона и Петра Крутицкого. На их долю выпали тяжелые времена. Тихон возглавлял русскую церковь в годы Первой мировой и Гражданской войн.

В 1925 году его преемником стал Петр. Священник решился на это, прекрасно понимая, каким гонениям подвергалась религия во время становления советской власти.

Почти все время патриаршества он провел в ссылках и тюрьмах, в том числе в тюрьме города Верхнеуральска Челябинской области. Петр не отрекся от веры и отказался идти на компромиссы с советской властью. По одной из версий, расстреляли его в Магнитогорске.





«Сегодня мы много говорили о юбилее Великой Победы, вспоминали о том, что и тогда была Великая Отечественная война, и сейчас на специальной военной операции наши ребята — военные, духовенство, и православные, и мусульмане, — всегда находятся вместе, рядом», — напомнил глава региона.

Каждый выступающий на конференции так или иначе обращался к патриотическому воспитанию молодежи. Для этого в рамках чтений проходят более 50 мероприятий. Это мастер-классы, лектории, концертные программы, круглые столы.

«Судьба Петра Крутицкого учит нас очень многому. Учит тому, что важно побеждать любые вызовы. А они бывают очень страшные. Петровские чтения действительно развиваются из года в год. Мы находим новых единомышленников. Вместе с нашими традиционными конфессиями встают образовательные учреждения, педагогическое сообщество, молодежные организации, казачество. Мы видим, что пример Петра Крутицкого вдохновляет молодежь и взрослое поколение. И этот яркий образ позволяет нам гордиться нашей Родиной, нашими православными целями, нашими героями», — подчеркнул начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Не раз во время конференции звучало слово «победа». Его смысл эксперт объяснил так: победа даруется Богом только тому, кто умеет преодолеть беду.

Напомним, на конференции губернатор Челябинской области наградил тех, кто сейчас приближает победу. Представители Оренбургского казачьего войска поблагодарили Алексея Текслера за поддержку военнослужащих.