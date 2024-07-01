Петров пост начался у православных христиан

Продлится он менее двух недель

С сегодняшнего дня, 1 июля, православные христиане вступают в Петров пост. Другое его название — Апостольский, поскольку он предваряет празднование дня памяти апостолов Петра и Павла. Подробнее о датах поста, его смысле, а также о том, что разрешено есть, — в материале ИА «Первое областное».

Даты поста

Традиционно Петров пост начинается во второй понедельник после праздника Троицы и завершается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Но Троица — праздник с плавающей датой, поэтому длительность поста каждый год разная. В этом году он продлится 11 дней — с 1 по 11 июля.

История поста и суть

Изначально летний период говения предназначался для тех, кто по каким-то причинам не мог соблюдать Великий пост. Он был продолжительным: начинался в следующее воскресенье после Троицы и заканчивался 28 августа — в день Успения Богородицы. Чуть позже пост разделили на два — Апостольский и Успенский. Окончательно Петров пост утвердил Константин Великий после строительства храма Петру и Павлу в Константинополе. Произошло это в IV веке.

Соблюдая Петров пост, верующие не только готовятся к празднику, но и как бы подражают апостолам, которые постились перед тем, как отправиться с проповедью о Христе по всему миру. А еще это время очищения души после праздничной Троицкой недели.

Что разрешено есть

Петров пост — не самый строгий. Под запретом мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь. При этом верующие могут есть рыбу, морепродукты, грибы, овощи, фрукты, мед, цукаты, растительное масло, крупы, орехи. В воскресенье разрешен бокал вина.

Однако, согласно церковному уставу, в среду и пятницу пост усиливается, и рыба в эти дни запрещена.

Священнослужители рекомендуют перед началом поста проконсультироваться со своим врачом, поскольку пост показан не всем. Например, от него освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, путешественники, те, кто проходит военную службу, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Кроме того, важно помнить, что пост — это не только воздержание в еде. Священнослужители призывают в этот период усиленно молиться, посещать богослужения, следить за своими мыслями и поступками, не сквернословить, а также избавляться от вредных привычек.