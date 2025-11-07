Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие легкой атлетики в регионе. Церемония подписания состоялась в Самаре в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Цель соглашения — совместная проработка механизмов создания современной спортивной инфраструктуры для развития легкой атлетики в регионе и проведения крупных межрегиональных и всероссийских соревнований.
«Челябинская область не раз становилась центром притяжения для нашего вида спорта. Только за последние пять лет в Челябинске дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике, ежегодно в области проводится легендарный Парижский полумарафон. Представители региона стабильно завоевывают высшие награды на главных соревнованиях страны. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять», — отметил председатель ВФЛА и банка ПСБ Петр Фрадков.
Соглашение определит пути развития инфраструктуры, массового и профессионального спорта в регионе. Планируется, что в регионе на базе КСК «Рифей» построят крытый легкоатлетический манеж, который будет отвечать всем стандартам и требованиям ВФЛА.
«Легкая атлетика не просто базовый вид спорта для Челябинской области. У нас сегодня больше 50 тысяч человек профессионально ею занимаются, у нас есть свои олимпийские чемпионы. Задача, которую мы себе ставим, — это развитие одного из самых массовых видов спорта с большим количеством дисциплин. Мы активно развиваем инфраструктуру, строим уникальные в масштабах страны объекты — это в первую очередь наш футбольный легкоатлетический манеж, который представлен здесь, на стенде, в виде макета. В следующем году мы завершим его строительство», — пояснил Алексей Текслер.
В конце 2024 года Всероссийская федерация легкой атлетики обновила руководящий состав — главой федерации на новый четырехлетний срок единогласно был избран председатель банка ПСБ, вице-президент олимпийского комитета России Петр Фрадков, взявший курс на обновление. Новый подход ВФЛА заключается в комплексном развитии легкой атлетики на всех уровнях. Особое внимание уделяется региональной инфраструктуре, работе с молодежью и повышению качества соревнований. Важным шагом стало внедрение долгосрочной стратегии развития, которая включает усиление работы с региональными федерациями и модернизацию спортивной инфраструктуры.
