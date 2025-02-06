Песню о защитниках Отечества сочинили в Челябинской области

Автор слов и мелодии — журналист из Нагайбакского района

Журналисты Нагайбакского района сочинили песню про парней на СВО. В честь Года защитника Отечества руководитель редакции газеты «Всходы» Ольга Терякова предложила местным артистам художественной самодеятельности песню собственного сочинения, посвященную бойцам из Нагайбакского района, находящимся на спецоперации.

В песне мать обращается к сыну, которого проводила на фронт. Он отвечает маме, что вернется, как только разгромит врага.

Песня возникла сама по себе, рассказывает автор Ольга Терякова. Она написала слова и напела песню местным артистам. Воплотил в жизнь мелодию, сделал аранжировку Виктор Исаев из Магнитогорска.

«Вчера мы проводили репетицию. Скоро будут благотворительные концерты, ближайший — 18 февраля в поселке Астафьевском, потом районный концерт 23 февраля. Там эту песню споют артисты Алена Тюрина и Андрей Смирнов», — рассказывает Ольга Терякова.

Зрители канала ОТВ смогут услышать творение южноуральских журналистов во время праздничного концерта. Автор песни благодарит генерального директора АО «Обл-ТВ» Анну Воронову за предложение сделать профессиональную запись и включить песню в концерт ко Дню защитника Отечества.