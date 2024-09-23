Песня актера из Челябинска Станислава Ярушина прошла первый отборочный тур премии «Грэмми»

Она будет участвовать в трех номинациях

Песня Станислава Ярушина под названием UNCONFINED прошла первый отборочный тур премии «Грэмми». Об этом актер сообщил в своем телеграм-канале.



«Сегодня пришла вот такая официальная „бумажка“ с „Грэмми“, подтверждением того, что моя песня UNCONFINED прошла первый отборочный раунд и двигается дальше. Вот скажу честно! Дело не в „Грэмми“, а в азарте!»— написал Станислав Ярушин.

Также уроженец Челябинска сообщил, что голосование продлится с 4 по 15 октября, добавив, что сожалеет, что народное голосование не учитывается.

Трек Станислава Ярушина можно найти и послушать в его телеграм-канале.

Автор: Ксения Рындина