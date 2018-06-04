/ Акробату без задних лап ищут новый дом

Собака пострадала на железнодорожных путях.

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Пес инвалид поселился в одном из челябинских приютов. Собака демонстрирует чудеса балансирования и передвигается только на двух передних лапах. Волонтеры рассказали грустную историю, которая произошла с животным. Оказывается, лап собака лишилась на железнодорожном переезде под Ашой.

Собаке отрезало лапы поездом. Ее нашли жители из поселка Кропачево рядом с железнодорожными рельсами. Пришлось экстренно организовать перевозку, волонтеры и неравнодушные собрали немного средств. Так мы получили песу. В Челябинске прооперировали гниющие остаточки ног, теперь у Акробата аккуратные культяшки, он самостоятельный. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер.

Как рассказывают волонтеры, Акробат сейчас ищет новый дом. Он может ходить и бегать самостоятельно, а передних лапах. Для передвижения ему не нужны специальные приспособления в виде тележки.