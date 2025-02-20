Пес Беляш вернул челябинцу проглоченное кольцо

Мужчина наконец сделал предложение возлюбленной

Пес Беляш из Челябинска вернул своему хозяину кольцо, которое проглотил в День святого Валентина. Счастливым финалом истории с ИА «Первое областное» поделилась читательница.

Напомним, в выходные мы писали, что пес Беляш решил испортить романтический вечер хозяев и случайно проглотил помолвочное кольцо. Животное пришлось отвезти к ветеринару и сделать снимок.

Стало известно, что украшение успешно вышло из Беляша и его хозяин все-таки смог подарить кольцо возлюбленной. На предложение руки и сердца девушка сказала «Да!».