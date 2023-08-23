Первый звонок в школе Вишневой Горки прозвенит 4 сентября

Учебный год в этот день начнется у первоклассников

В понедельник, 4 сентября, прозвенит первый звонок в новой школе микрорайона Вишневая Горка. Но сесть за парты в этот день смогут не все параллели, а лишь первоклассники. Классы учебного заведения будут заполнять постепенно, заявила и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Официально строительство новой школы на 1100 мест в Вишневой Горке завершено. Но рабочие еще выполняют завершающие работы. Четвертого сентября полноценный учебный процесс начнется только у первоклассников. Ребята более старшего возраста смогут приступить к занятиям в новой школе чуть позже.

«Нам важно, чтобы в школе все было качественным. А там еще есть что доделывать. Набор в школу при этом уже ведется, и мы надеемся открыть ее в ближайшее время», — заявила Елена Коузова.

Ранее мы рассказывали о том, как подать документы в новую школу.

Между тем в Челябинской области идет прием документов на выплату к новому учебному году. Кому положено пособие и в каком размере, читайте в отдельном материале.