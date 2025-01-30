Первый замминистра экономического развития Челябинской области ушла в отставку

Контракт расторгли 29 января

В министерстве экономического развития Челябинской области кадровые перестановки. Первый заместитель главы ведомства Елена Раевская ушла в отставку. Постановление о снятии полномочий подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Раевскую Елену Александровну от замещаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 января 2025 года по инициативе гражданского служащего»,— говорится в документе.

Елена Раевская работала в министерстве с 2017 года. В 2020-м была назначена заместителем главы ведомства, а в апреле 2023-го стала первым замом.

Родилась 15 февраля 1985 года в Челябинске. В 2002 году окончила лицей №11, в 2007‑м — ЮУрГУ по специальности «Экономист-менеджер». Имеет дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». В 2007—2017 годах работала в банках и коммерческих компаниях. В 2019-м стала полуфиналистом проекта «Лидеры России».