Первый за 50 лет. В больнице Верхнего Уфалея сделали капитальный ремонт

Также медики получили в подарок машины и мобильный ФАП

В больнице Верхнего Уфалея большое событие — там впервые с момента постройки здания (а прошло ровно пятьдесят лет) сделали капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

«За 20 лет я впервые вижу такие масштабные изменения. Наши медики очень рады работать в новых условиях. И пациенты, конечно, заметили изменения в лучшую сторону», — говорит главный врач районной больницы Елена Попова.

Также больница расширила свой автопарк. Медики получили два новых автомобиля «УАЗ Патриот», которые будут возить врачей поликлиники. А благодаря новому мобильному фельдшерско-акушерскому пункту врачи выезжают в небольшие поселки.





В 2021 году в районе отремонтируют шесть фельдшерско-акушерских пунктов.





Ранее грандиозный ремонт завершили в больнице Октябрьского района.