Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт завела свой телеграм-канал

В ее планах сделать аккаунт полезным для людей

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт завела собственный телеграм-канал. Заместитель главы региона ранее активно вела социальные сети, в которых делилась новостями в сфере соцполитики, а также общалась с подписчиками. Корреспонденту ИА «Первое областное» Ирина Гехт рассказала, что в ее планах развивать аккаунт как полезный ресурс.



В своих постах Ирина Гехт будет не только освещать официальные события социального блока, но и общаться с жителями — разъяснять нововведения в законодательстве и отвечать на запросы.

«Ежедневно поступает много вопросов от людей по самым разным темам. Это и соцвыплаты, и работа сфер образования, медицины. Постараюсь в своем телеграм-канале разъяснять те нюансы, которые важны для жителей нашего региона»,— пояснила Ирина Гехт.

