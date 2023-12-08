Первый в России чат‑бот для водителей создадут челябинские студенты

Он будет исполнять функции дорожных диспетчеров

Чат-бот с информацией о пробках на дорогах, ограничениях, авариях и некачественном дорожном покрытии появится у водителей в 2024 году. Студенты института информационных технологий Челябинского государственного университета разработают специальный мессенджер на основе искусственного интеллекта. В пресс-службе университета пояснили, что он будет выполнять функции дорожных диспетчеров.

Заключение специального соглашения о партнерстве с ректором Сергеем Таскаевым и руководителем Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым состоялось 7 декабря.

«Наша идея по разработке чат-бота — это такая оптимизация и ускорение процесса передачи обратной связи водителя о состоянии автомобильных дорог заказчику и подрядным организациям. Если есть какие-то дефекты, которые выявляются пользователем дороги, будь то яма или гололед, то он сможет до нас донести эти сведения, чтобы мы могли устранить проблему. Я считаю, что это хорошая составляющая для развития дорог и обеспечения комфорта автомобилистов», — отметил Владимир Муравьев.

Планируется, что автомобилисты смогут получать оперативную помощь в нештатной ситуации, сообщить об аварии, рассказать о плохих дорогах, узнать об ограничениях движения по федеральным трассам, найти объект дорожного сервиса. Подобный чат-бот будет первый в России, разработка уже началась, в планах у создателей веб-сайт, мобильное приложение и версия для мессенджера.