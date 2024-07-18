Первый в мире речной арт‑парк планируют открыть в Сатке

Он расположится у знаменитой гидроэлектростанции

На ГЭС «Пороги» в Челябинской области проведут масштабную реконструкцию, установят творческие мастерские и построят новый визит-центр на месте бывшей химлаборатории. Как рассказали в Центре проектного развития, комплексный проект благоустройства территории реки Ай, который реализуют в ближайшее время, был отмечен дипломом Союза архитекторов России на конкурсе в Тюмени.

План развития Саткинского района представили на VII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие — 2024». Вместе с проектом реставрации Белого дома в Кыштыме он представлял Челябинскую область на конкурсе «Лучший объект сохранения и развития». Соревноваться пришлось с 53 проектами из таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Казань.

«Территория ГЭС „Пороги“ и акватории реки Ай — уникальная не только для Челябинской области, но и для всей России. Эти локации ежегодно притягивают десятки тысяч туристов со всей страны — на реке в летний период очень популярны сплавы, а старейшая гидроэлектростанция интересна своим историческим прошлым», — рассказал генеральный директор Центра проектного развития Максим Мельников.

По проекту ГЭС будут развивать с сохранением истории и промышленного наследия и внедрением современности. Так, тут реконструируют плотину, откроют иммерсивный музей и создадут мультимедийную ночную тропу. Максим Мельников отмечает, что на базе рек Большая Сатка и Ай запланировано создание первого в мире речного арт-парка.