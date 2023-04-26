Первый в городе бесплатный аппарат МРТ установили в Миассе

На нем будут обследовать онкологических и других пациентов

Новый магнитно-резонансный томограф начал работать в миасской ГБ № 2. Аппарат стоит более 90 млн рублей и куплен в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Кабинет МРТ открыт в больнице впервые. Раньше для прохождения процедуры жителям приходилось ездить в Златоуст в частные медицинские центры, которые работают в системе ОМС, или обращаться в Челябинскую областную больницу.

Чтобы установить МРТ, в больнице пришлось провести перепланировку помещений, усилить бетонные перекрытия между этажами (аппарат весит более 6 тонн) и модернизировать сети. Объемные элементы МРТ доставляли в кабинет при помощи крана через монтажный проем в стене многоэтажного здания стационара.

«В прошлом году на нашей базе был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. Высокотехнологичный МРТ открывает новые возможности в диагностике сложных онкологических случаев, позволит наиболее качественно обследовать пациентов с подозрением на злокачественные образования, более широко и полно оценивать картину распространенности процесса. Кроме того, обследование будет доступно для пациентов травматологического, неврологического, гинекологического и урологического профиля как в условиях стационара, так и для амбулаторного звена», — говорит главный врач ГБ № 2 Антон Криушов.

Ценность магнитно-резонансной томографии объясняется не только информативностью, но и отсутствием побочных эффектов.

«В отличие от компьютерной томографии МРТ-диагностика не дает лучевую нагрузку на пациента и является безвредной. Но все же есть некоторые опасности и ограничения, связанные с сильным магнитным полем в аппарате. Нужно все металлические и электронные предметы оставить в раздевалке и обязательно сообщить о наличии таких объектов в теле. Например, пациенту с кардиостимулятором или кохлеарным имплантом делать МРТ нельзя. Также сосудистые клипсы и осколки некоторых областей тела являются противопоказанием к исследованию. Относительным противопоказанием к МРТ-диагностике является клаустрофобия», — замечает заведующий отделением рентгенологической диагностики Глеб Головин.

Исследования на новом аппарате МРТ выполняются бесплатно, по полису ОМС.