Первый в Челябинской области комбайн на гусеничном ходу помогает убирать урожай

Он собирает зерно там, где не проходят машины на колесах

Фермер Сергей Кульпин из Верхнеуральского района приобрел первый в области комбайн на гусеничном ходу. Несмотря на то что у Сергея уже есть три машины на колесах, четвертая — не какая-то прихоть. С помощью такого комбайна он может собрать урожай в низинах, где застоялась вода и обычная техника попросту застревает.





Гусеничной машины пока нет больше ни у одного фермера региона. После дождливого лета все работники вынуждены оставлять урожай на переувлажненных полях, иначе машина просто не проедет и застрянет. Собрать зерно удастся только после наступления мороза, когда вода подмерзнет. Выезжать по несколько раз на поле — это и время, и деньги фермеров.

Сергей посоветовался с сыном и приобрел гусеничный комбайн в «Росагролизинге» — так дорогостоящую технику можно купить без первоначального взноса в лизинг сроком до семи лет.

«Подобные программы здорово помогают. Сразу не купишь комбайн, потому что денег на него попросту нет. Отличий от колесного практически нет, шумноват только. И на покрытых водой полях на гусеничном проезжать намного легче. Комбайн уже показал себя с очень хорошей стороны, его не пугает грязь, которая скопилась в полях», — делится фермер.





Там, где колесные комбайны бесполезны, новенькая техника проходит на ура. Комбайн накатал по полям Верхнеуральского района уже 250 моточасов — урожай собран примерно с 450 гектаров. На сегодняшний день уборочная кампания зерновых уже заканчивается. По словам Сергея, убрано 1,5 тысячи гектаров, остается 500 гектаров семечек. При благоприятной погоде все можно будет убрать за неделю, обещает Сергей.