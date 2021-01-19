В поселке Кассельский Нагайбакского района обнаружили бешеную собаку. В этом году это первый лабораторно подтвержденный случай бешенства на территории Челябинской области.
«Диагноз подтвердила Карталинская межрайонная ветеринарная лаборатория. Поселок Кассельский объявлен неблагополучным по бешенству пунктом, на его территории введен карантин», — рассказали пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.
На прошлой неделе также карантин по бешенству объявили на территории садоводческого товарищества «Малиновка» под Челябинском. В конце прошлого года сюда забежала умирающая лиса. Анализы показали, что животное страдало бешенством.
Всего в 2020 году на территории области было 69 случаев бешенства животных в 65 неблагополучных пунктах. Среди животных, умерших от смертельной инфекции в прошлом году, «лидируют» лисы, корсаки и енотовидные собаки (34 особи), а также собаки и кошки (29 особей). Кроме того, от бешенства умерли четыре коровы и одна лошадь.
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