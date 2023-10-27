Первый турмаршрут Южноуральской тропы нанесли на «Яндекс Карты»

Стало доступно виртуальное восхождение на Иремель, и это только начало

Совершить поход по горам Южного Урала теперь можно с помощью компьютера или смартфона. Автор проекта «Южноуральская тропа» Раис Габитов прошел с панорамной камерой по одному из самых знаковых участков маршрута, который пролегает через вершину горы Иремель. Благодаря этому на «Яндекс Картах» стало доступно виртуальное путешествие по 40 километрам тропы от башкирской деревни Николаевка до села Тюлюк в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральская тропа связывает в единый туристический маршрут самые живописные места Башкортостана и Челябинской области. Протяженность тропы на сегодняшний день — 500 километров. В нашем регионе она проходит через нацпарки «Зигальга», «Зюраткуль», «Таганай» и заканчивается на озере Тургояк.

По словам Раиса Габитова, идея сделать виртуальную панораму тропы принадлежит директору АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максиму Мельникову. Габитов, в свою очередь, договорился о проведении съемки с компанией «Яндекс», сам надел на плечи рюкзак с круговой камерой и в сентябре за один день взошел с ней на Иремель с одной стороны и спустился вниз с другой.

«Правда, под конец уже были сумерки, поэтому я переночевал в Тюлюке и на следующее утро снова сходил до вершины Иремеля и обратно. Заодно вместе с тропой снял панорамы улиц Николаевки и Тюлюка, которых до этого на картах не было», — рассказал блогер и путешественник.

Он отметил, что в следующем году, с наступлением тепла, съемка Южноуральской тропы продолжится.

«Купим еще несколько камер, наберем волонтеров. Челябинская область станет пионером и лидером России по количеству панорам природных достопримечательностей на интернет-картах», — пообещал Раис Габитов.

Чтобы совершить виртуальное восхождение на Иремель, нужно найти эту гору на «Яндекс Картах» и перейти в режим панорам. Отснятый маршрут будет отмечен синим цветом.