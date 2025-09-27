Первый снег пройдет в Челябинской области 27 сентября

Зимние осадки будут перемежаться с дождем

Сегодня, 27 сентября, в Челябинской области ожидается прохладная и пасмурная погода. Местами пройдут дожди, в горах — с мокрым снегом, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске градусники покажут до +11°C. Преимущественно облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске — около +10°C и пасмурно.

В Миассе небольшой дождь ожидается в первой половине дня. Столбики термометров зафиксируются на +8°C. Ветер западный, слабый.

В Сатке и Златоусте температура воздуха составит +6°C. Небольшой дождь, к ночи со снегом.

В Бакале всего +4°C. Пройдет дождь вперемешку со снегом. Почти без ветра.

На юге региона потеплеет до +11°C. На этой территории обойдется без дождей. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +7 до +12°C. Облачно с прояснениями, локально пройдут небольшие дожди. В горах — умеренные и временами со снегом. Ветер преимущественно западного направления, от 4 до 9 метров в секунду.