Первый случай оспы обезьян выявили в России

Инфекцию завез молодой человек, вернувшийся из Европы

Роспотребнадзор заявил о первом случае заражения оспой обезьян в России. Он завозной. Признаки инфекции выявлены у мужчины, который вернулся из Европы.

«Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. К медикам он обратился с характерной сыпью»,

— сообщает пресс-служба ведомства.