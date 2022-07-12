«Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. К медикам он обратился с характерной сыпью», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни пациента нет. Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу.
Между тем прилетающих из‑за границы челябинцев начали проверять на оспу обезьян. Пока это визуальный осмотр на борту самолета.
Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян.
Ранее эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян, так как почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.