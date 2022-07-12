Роспотребнадзор заявил о первом случае заражения оспой обезьян в России. Он завозной. Признаки инфекции выявлены у мужчины, который вернулся из Европы.

«Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. К медикам он обратился с характерной сыпью», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни пациента нет. Мужчина госпитализирован в инфекционную больницу.

Между тем прилетающих из‑за границы челябинцев начали проверять на оспу обезьян. Пока это визуальный осмотр на борту самолета.

Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян.

Ранее эпидемиолог Александр Выгоняйлов заявил о наличии у челябинцев иммунитета к оспе обезьян, так как почти все жители России старше 40 лет были привиты от опасной инфекции в детстве.