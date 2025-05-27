Первый случай онкологии из‑за увеличения груди зафиксировали в Челябинской области

Операцию женщине провели местные хирурги

У 40-летней жительницы Челябинской области после увеличения груди в импланте начала скапливаться жидкость — от 200 миллилитров до литра. Вскоре ей поставили диагноз — имплант-ассоциированная лимфома. Это довольно редкая патология: всего в России зафиксировано не более 16 таких случаев, и все — в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на это, успешную операцию женщине провели хирурги Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщине, можно сказать, повезло: она попала на прием к онкологу Виталию Самылову, научные интересы которого составляют диагностика и лечение имплант-лимфом.

«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз»,— рассказал Виталий Самылов.

Несмотря на то что подобные операции проводят только в федеральных центрах, Виталий Самылов и завотделением опухолей молочной железы Олег Терешин провели ее сами. Для сохранения симметрии и эстетики женщине установили гладкий имплант, который был заказан специально для пациентки.

Операция прошла успешно и бесплатно по полису ОМС.