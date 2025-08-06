Первый рейс из Шарм-эш-Шейха в Челябинск встретили водяной аркой

Рейсы в Египет будут выполняться раз в 10 дней

В челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова приземлился чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха. Его выполнила новая для региона компания Air Cairo. Как в южноуральской столице встречали дебютанта, рассказали в пресс-службе аэропорта.

По авиационной традиции первые рейсы встречают водяной аркой. Этот момент сняли на видео.

«Теперь рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться раз в 10—11 дней», — сообщили в пресс-службе.

Ранее из Челябинска в Египет летал только один перевозчик — Almasria Universal Airlines JSC. Он обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок.