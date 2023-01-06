«Первый областной» в прямом эфире покажет Рождественское богослужение в Челябинске

Ночную литургию совершит митрополит Алексий

Сегодня, 6 января, — Рождественский сочельник. Ровно в полночь в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска начнется праздничная литургия. Медиахолдинг «Первый областной» будет вести прямую трансляцию богослужения.

Ночную литургию в честь Рождества Господня в главном храме региона совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Прямая телетрансляция службы будут проходить на сайте 1obl.tv по ссылке. Начало трансляции сегодня в 23:55.

Череда Рождественских богослужений началась в Свято-Симеоновском кафедральном соборе сегодня утром со службы Навечерия. Непосредственно ночной литургии будет предшествовать Всенощное бдение, которое начнется в 17:00.

В день Рождества, 7 января, также будет совершено Всенощное бдение. Время начала то же.