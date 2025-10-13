Первый областной медиахолдинг приглашает помериться креативом в Челябинске

Конкурс для рекламщиков, который проходит в рамках регионального рекламного форума, уже стартовал, работы ждут до 17 октября

Первый областной медиахолдинг ищет лучших рекламистов Урала. Конкурс для тех, кто умеет придумывать и воплощать яркие идеи, проходит в рамках подготовки к региональному рекламному форуму «Право и Креатив».

К участию приглашаются как опытные, так и начинающие рекламисты. Работы на конкурс ждут как от представителей компаний, продакшен студий, так и от фрилансеров.

Номинации конкурса — наружная реклама, видеоролики и интернет-реклама. Работы будут оцениваться за креативность, оригинальность идеи, качество исполнения, важным критерием будет новизна, то есть использование новых инструментов создания рекламных материалов, а также соблюдение закона «О рекламе».

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте pravocreative.ru (можно добавить QR-код вместо адреса) и прислать свою работу до 17 октября на электронную почту konkursotv@yandex. ru.

Победители получат дипломы и подарки от организатора. Кроме того, они смогут принять участие в программе «Наше утро» на телеканале ОТВ, рассказать о своем бизнесе, а также получат сертификаты на размещение рекламы на ресурсах медиахолдинга.

Итоги будут подведены 24 октября на региональном рекламном форуме «Право и креатив».

Положение о конкурсе с подробными условиями здесь

