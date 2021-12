Первый областной Дед Мороз проверил, как челябинцы верят в Новый год

Или почему главные герои декабря не любят песню про елочку

Помнят ли взрослые челябинцы свое детство и верят ли в Деда Мороза? Журналисты ИА «Первое областное» нарядились в костюмы главных новогодних персонажей и отправились гулять по Кировке и общаться со зрелыми и не очень горожанами так, будто они еще дети.



Были сборы недолги

Если безразмерный тулуп и накладная борода без проблем налезут на любого взрослого человека, то вот с платьем Снегурочки проблем не оберешься: надо, чтобы и село по фигуре, и осталось место для термобелья и свитера. Мы же по улицам будем бродить, а не зажигать на корпоративах! И самое главное, Снегурочка — это обычно краса — светлая коса, а уважаемая коллега Ирина — жгучая брюнетка (немножко даже синевласка) да вдобавок с довольно короткой стрижкой. Снегурочка, судя по утренним фото, перевернула весь дом в поисках идеального образа.





коллаж Алексея Луканенкова

Образ в итоге удался. Ну а черные волосы… Так даже оригинальнее: давно надоели анекдоты про блондинок. Но недолгими сборы все же не получились.





Разведка боем

Георгий Вицин в старой комедии тренировался на кошках. Журналисты Первого областного информагентства — на сотрудниках офисного центра, где базируется редакция. Первым под раздачу попадает охранник Александр, мирно несущий вахту за стеклом в вахтерке.





«Здравствуй, мальчик Саша!» — басит Дед Мороз.

Глаза «мальчика», которому на вид хорошо за сорок, становятся большими-пребольшими, а улыбка — слегка испуганной. Но напор сказочных персонажей неотразим. Мальчик Саша обреченно косится на коварно проникшего в вахтерку фотографа и признается, что вел он себя весь 2021 год хорошо, службу нес бдительно и с посетителями всегда общался вежливо. На закуску Александр затягивает «В лесу родилась елочка» и с ходу вспоминает три куплета.

Старание нужно вознаграждать, а мы — настоящие Дед Мороз со Снегурочкой, у нас и мешок с подарками припасен — сладкими пряниками, украшенными эмблемой Первого областного информагентства. За первую «Елочку» первый пряник уходит талантливому стражу.

Вторая жертва, бариста Степан, знает в лицо, пожалуй, всех обитателей 16-этажного здания. Но маскарад работает: под личиной Деда Мороза журналиста не разглядеть.

«Я был самым лучшим мальчиком на свете! Даже кофе ничем не разбавлял! Пытался, но совесть не позволила!» — отвечает Степан на традиционный вопрос о поведении в уходящем году.





А вот новогодних стишков и песенок молодой парень уже не помнит. Зато выдает стихи собственного сочинения: «Время никогда никого не ждет, Оно просто идет». Прости, Степан, дальше мы не запомнили. Авторское произведение тоже вознаграждается пряником.

Дворник-художник и дети-перехватчики

На челябинском Арбате первыми мы встречаем студентов, обучающихся, как выясняется позже, специальности «правоохранительная деятельность». На громогласное «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!» будущие полицейские отвечают смущенными улыбками. Леди в форменных брюках скромно сидят на скамейке, отдуваться за них приходится мужчине. Мужчине Акраму на вид не больше 18 лет, но он невозмутим, как настоящий индеец.





«Как ты себя вел, мальчик?» — «Относительно вроде нормально». — «А относительно — это как?» — «В хорошую сторону». — «Уроки прогуливал?» — «Не». — «А что хорошего сделал в этом году?» — «Пятерку получил сегодня! По экологии!»

После признания в пятерке Первый областной Дед Мороз требует от Акрама исполнения максимально экологичной новогодней песенки. Следует все та же «Елочка», правда, юноша так перекатывает на языке звук «л», что звучит старая песня почти по-иностранному.

За дворником Игорем мы гонимся чуть ли не квартал. И ведь при этом он, не замечая погони, успевает еще опорожнять по пути все урны! Улыбка у дворника добрая и немного усталая. Называть его «мальчиком Игорем» не получается. Вместо этого участливо спрашиваем: «Тяжела, наверное, доля — отвечать за порядок в пешеходной зоне мегаполиса?»





«Нормально. Вот, убираю мусор, помогаю людям. Кому перчатки подарю, кому еще что по мелочи. Я вообще стараюсь делать людям добро. Не всегда получается, но надо к этому стремиться!» — разводит руками Игорь.

Его короткий рассказ заставляет вспомнить кочегара Виктора Цоя, дворника Бориса Гребенщикова и других творческих людей. Игорь в советские годы работал художником-оформителем, разрисовывал пионерские и ленинские комнаты в школах и прочих учреждениях. Во времена рыночной экономики себя, увы, не нашел. Но при этом не опустился и не озлобился.

Расставшись с дворником-художником, перехватываем несколько пожилых пар. Реакция у людей разная: кто-то, криво улыбаясь, уходит стремительным зигзагом, кто-то, наоборот, просит сфотографироваться. «А то за 60 лет ни разу с Дед-Морозом не обнималась!» — объяснила одна из встреченных дам, одновременно вручая супругу мобильник для запечатления мгновенья.





Напомним, нашей целью были взрослые челябинцы. Но от детей не скроешься. Кроха лет четырех-пяти замечает нас с противоположной стороны Кировки и, бросив маму, самонаводящейся ракетой несется к цели.

«Я тебя знаю! Я — Катя!» — выпаливает девочка (имя ребенка изменено. — Прим. редакции).

Приходится подыграть.

«Верно, Катенька, я в прошлом году у тебя в гостях был!»

Кошусь на подоспевшую маму, та кивает. Ф-фух, угадал! С детьми все-таки легче. Катя исполняет «Елочку», хватает пряник и, довольная, исчезает. Через полчаса ситуация повторится, только наперехват устремится смугленькая Дина (имя ребенка изменено) с детсадовскими стишками наготове.

Queen, тигрокот и Дед Мороз — самокатчик

«Ой, я иду, смотрю, Дед Мороз такой красивый, Снегурочка такая красивая, такие молодые! Такие хорошенькие!» — это горожанка Фаина Николаевна подошла к нам сама.

«Вы тоже хорошенькая!» — отвечает Снегурочка.

«Ой, нет! Я старая замученная женщина! У меня внуки есть, и давление скачет!» — машет руками женщина.

Ради подарка для внуков Фаина Николаевна исполняет все тот же новогодний гимн. Ну, вы поняли. Услышанная в десятый раз за полтора часа песенка про елочку начинает потихоньку бесить, но Дед Мороз стойко несет свой крест. То есть бороду и мешок. Зато Снегурочка, поначалу скромничавшая, теперь окончательно вошла в роль и к очередной парочке устремляется вперед дедушки.





Творческий подарок Андрея и Ангелины достоин вознаграждения за оригинальность! Ладно, о том, что Дед Мороз по-башкирски — Кыш-Бабай, а Снегурочка — Кар-Кызы (только не внучка, а дочка), я где-то слышал. Но впервые наблюдал, как песенку про Кыш-Бабая исполняют на мотив We will rock you бессмертных «квинов»! Может быть, Фредди Меркьюри был тайным башкиром?





Заворачиваем в одно из многочисленных заведений Кировки — проверить на стрессоустойчивость и находчивость его хозяина Илью. Илья отсутствует, а официанты сказочных персонажей стесняются. Когда я захаживал сюда «в цивильном», оба парня, Макс и Валентин, вели себя гораздо более раскованно и креативно. Сейчас Валентин ретируется за стойку, а Макса хватает только на нецензурный стишок про горбатого Дедушку Мороза. Ну и ладно!





Продолжая путь, встречаем на Кировке символ наступающего года — Тигра — и радостно к нему пристаем. Но аниматор, чьего лица мы так и не разглядели, поправляет голосом кролика-зануды: он не Тигр, он Кот. Возможно, Кот Баюн. Потенциальный Баюн, импровизируя, рассказывает о своей нелегкой судьбе: на пешеходной улице нет ни туалета с наполнителем, ни «вискаса» на завтрак. И зоозащитники почему-то обходят сказочную зверушку стороной. А затем исполняет все ту же… Ну, вы поняли.





После еще пары вариаций на тему «Елочки» стихи Есенина («Вы помните, вы все, конечно, помните…») в исполнении рекламщика Павла — как глоток чистого воздуха. Павел утверждает, что он тоже весь год был хорошим мальчиком, некачественные товары и услуги не рекламировал и вообще успел повысить квалификацию. Мы едва успеваем вручить парню очередной пряник от информагентства, как случается непредвиденное: к Первому областному Деду Морозу подруливает на велосипеде Дед Мороз — развозчик пиццы! Мы здороваемся, поздравляем друг друга и решаем не мериться бородами.





Финальный аккорд — у впервые за много лет распахнутых ворот ворот резиденции губернатора. Вот только Алексей Леонидович к нам так и не вышел…

Разбор полетов

Первый областной Дед Мороз Кирилл Бабушкин:

«Народная мудрость гласит: жизнь каждого мужчины делится на три этапа. Сначала он верит в Деда Мороза, потом не верит, а под конец сам становится Дедом Морозом. Я „дедморозил“ далеко не первый раз. Приходилось в костюме крутить гайки на рельсах, нырять в прорубь в обществе „моржей“, управлять настоящим поездом, поздравлять детей коллег и провожать на президентскую елку детдомовцев. Нет, не заработал (и не пытался) ни копейки. Но это совершенно особое ощущение сказочного всемогущества. Идешь по улице в неудобном красном халате, рот полон волос от накладной бороды, но стоит тебе прогудеть встречному прохожему: „С наступающим!“ или просто помахать рукой проезжающему автомобилю — и привычно замотанные будничной суетой люди начинают улыбаться. Надеюсь, мы подарили хотя бы минуту радости не только тем двум десяткам людей (всех не упомнишь и в репортаж не воткнешь), которые лично общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и просто попавшимся по дороге в тот день. С Новым годом вас!»

Первая областная Снегурочка Ирина Агафонова:

«В день, когда мы гуляли по Кировке, погода была совсем не новогодняя. Серый асфальт, в тон ему серый, пыльный снег и грязные дома. Смотришь вокруг и думаешь: «Ну какое тут праздничное настроение?» Но даже в таких обстоятельствах его можно создать. Почти все, к кому мы подходили, общались с нами с радостью. Людям, кажется, не хватало такого внезапного маленького праздника. Даже огни на елках светили как-то ярче.