Первый на Южном Урале знак отличия «Семейное счастье» вручили в Сосновском районе

Награжденная чета Герасимовых прожила бок о бок 65 лет

В Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения первого регионального знака отличия «Семейное счастье». Награду получили жители села Долгодеревенского Леонид Иванович и Елена Георгиевна Герасимовы, супружеский стаж которых оставляет 65 лет. Знак отличия, диплом и памятные подарки вручил им глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Супруги Герасимовы познакомились в Копейске, вместе поступили в институт в Троицке (Елена Георгиевна — на факультет ветеринарии, Леонид Иванович — на факультет зоотехники). В 1973 году семья переехала в Долгодеревенское, где глава семьи работал в управлении сельского хозяйства, а молодая жена — в ветеринарной лечебнице.

«Счастье любит тишину, но сегодня хочется кричать о замечательных семьях нашего района! Семья Герасимовых — яркий пример для молодого поколения, демонстрирующий, как создавать крепкие семьи, любить друг друга и преодолевать трудности вместе», — отметил Евгений Ваганов.

Секрет их долгого и счастливого брака, по словам Леонида Ивановича, в умении прощать:

«В нашей жизни было многое: и тихие берега, и крики, и шумы. Все пережили. Главное — искренне любить друг друга, и будет все замечательно».

У супругов двое детей, две внучки и три правнучки. Кстати, вручение награды совпало с 89-летием Елены Георгиевны.

Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева поздравила супругов и подчеркнула значимость этого события:

«Мне очень приятно поздравить Леонида Ивановича и Елену Георгиевну с этим знаменательным событием. От всей души желаю супругам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов и благополучия», — отметила министр.

Всего в 2025 году планируется наградить 19 200 супружеских пар, на эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей. Торжественное вручение знаков отличия «Семейное счастье» будет поэтапно проводиться на муниципальном уровне.