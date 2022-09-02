Первый класс для детей с диабетом и пищевой аллергией открыли в Челябинске

Родители могут оставить ребенка под присмотром медика на целый день

В академическом лицее № 95 открыли первый в России класс для детей, страдающих от диабета первого типа и пищевой аллергии, сообщает пресс-служба городского комитета по делам образования.

За особенным классом, где будут учиться 20 детей, закреплены тьютор и медработник. Школьники смогут обращаться к ним, если почувствуют себя плохо, даже во время урока.

Раньше за многими из ребят в течение дня присматривали их родители. А теперь мамы могут спокойно пойти на работу — медик поможет школьникам с диабетом измерить сахар до и после еды, а также сделать инъекцию инсулина. Ребята будут находиться в школе в режиме полного дня. В столовой для них составили специализированное меню.

«Мы надеемся, что ребятам будет у нас комфортно и все они смогут получить полноценное образование»,

— говорит директор лицея № 95 Лидия Емельянова.

Планируется, что подобные классы в дальнейшем появятся и в других образовательных организациях города.

До этого на Южном Урале уже открыли две специализированные группы детского сада для детей с диабетом. Одна из них работает в детском саду № 17, вторая — в детском саду № 194.