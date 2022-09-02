За особенным классом, где будут учиться 20 детей, закреплены тьютор и медработник. Школьники смогут обращаться к ним, если почувствуют себя плохо, даже во время урока.
Раньше за многими из ребят в течение дня присматривали их родители. А теперь мамы могут спокойно пойти на работу — медик поможет школьникам с диабетом измерить сахар до и после еды, а также сделать инъекцию инсулина. Ребята будут находиться в школе в режиме полного дня. В столовой для них составили специализированное меню.
«Мы надеемся, что ребятам будет у нас комфортно и все они смогут получить полноценное образование», — говорит директор лицея № 95 Лидия Емельянова.
Планируется, что подобные классы в дальнейшем появятся и в других образовательных организациях города.
До этого на Южном Урале уже открыли две специализированные группы детского сада для детей с диабетом. Одна из них работает в детском саду № 17, вторая — в детском саду № 194.