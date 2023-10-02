Первый кабинет анонимного тестирования на ВИЧ открывается в Златоусте

Медики будут принимать пациентов по средам

В Златоусте на базе центра профилактики врачебно-физкультурного диспансера открывается первый кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, сообщает областной Центр СПИДа.

«Не каждый человек пойдет сдавать анализ на ВИЧ в поликлинику. Также многие ошибочно считают, что, проходя профилактические осмотры на работе, они сдают анализ на ВИЧ. Этот анализ не входит ни в план диспансеризации, ни в список обязательных обследований для медицинской книжки. Поэтому не стоит надеяться, что вирус иммунодефицита человека обнаружат „попутно“», — говорит заведующая центром профилактики врачебно-физкультурного диспансера Светлана Дильмухаметова.

Медик напоминает, что сейчас большинство новых случаев заражения происходит половым путем. Иногда люди инфицируются даже в законном браке, от единственного партнера.

Кабинет тестирования на ВИЧ будет работать с 4 октября на улице Зеленой, 7 (каб. 5). Время работы — по средам, с 16:00 до 18:00.

Тест на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно. Результат будет известен через 15 минут. Также здесь можно получить консультацию медиков.