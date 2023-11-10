Первый инклюзивный творческий лагерь пройдет в Челябинской области

На озере Кисегач проведут актерские тренинги

Победители областного творческого конкурса инвалидов соберутся на озере Кисегач для работы нового инклюзивного лагеря. В течение трех дней их научат основам актерского мастерства и познакомят с социальными медиа. Организаторы, Челябинский государственный центр народного творчества, заявляет работу лагеря как творческую лабораторию.

Финалисты инклюзивного конкурса «Смотри на меня как на равного» впервые соберутся на базе семейного курорта «Утес» с 24 по 26 ноября. Лагерь выходного дня назвали «Без границ», а смену — «Герои нового времени».

«В программе: Школа социальных медиа для людей с инвалидностью, творческие и актерские тренинги. Также участники подготовят творческие проекты. Отметим, что проект реализуется совместно с Молодежной палатой при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области»,— пояснили организаторы.