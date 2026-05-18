Первый этап опрессовок стартует в Челябинске во вторник, 19 мая

Без горячей воды на две недели останутся более 1200 домов

В Челябинске начинается сезон опрессовок. Первый этап стартует уже во вторник, 19 мая. Под отключение попадут 1233 многоквартирных дома, а также 195 социальных учреждений — это школы, детские сады, больницы. ИА «Первое областное» напоминает, какие адреса попадают под отключение:

Курчатовский район;

Металлургический район;

Советский район;

Центральный район;

Калининский район;

Тракторозаводский район;

Ленинский район.

В пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск» напомнили, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. То есть первый этап должен завершиться 6 июня. Однако если во время испытаний теплосетей специалисты обнаружат повреждения, срок отключения продлят.