В Челябинске начинается сезон опрессовок. Первый этап стартует уже во вторник, 19 мая. Под отключение попадут 1233 многоквартирных дома, а также 195 социальных учреждений — это школы, детские сады, больницы. ИА «Первое областное» напоминает, какие адреса попадают под отключение:
Курчатовский район;
Металлургический район;
Советский район;
Центральный район;
Калининский район;
Тракторозаводский район;
Ленинский район.
В пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск» напомнили, что максимальный срок отключения горячей воды — две недели. То есть первый этап должен завершиться 6 июня. Однако если во время испытаний теплосетей специалисты обнаружат повреждения, срок отключения продлят.