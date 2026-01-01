Первый день 2026 года в Челябинской области будет теплым и снежным

Столбик термометра не опустится ниже −7 градусов

Первый день 2026-го года будет довольно теплым на Южном Урале, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Днем по области синоптики обещают всего −2... −7 градусов, и только на крайнем севере региона до −10 градусов.

День ожидается облачным и снежным. В отдельных районах возможны метели со снежными заносами на дорогах и гололедицей от наката.

В Челябинске −3... −5 градусов. Облачно, снег.

Постарайтесь доесть салаты и обязательно выйти на улицу, так как уже со второго числа немного похолодает, и прогулки, возможно, уже не будут такими приятными, как 1 января.