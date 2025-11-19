Первый челябинский трехсекционный трамвай проходит доукомплектацию и приемку

Как и другие умные трамваи, он сможет автоматически избегать ДТП

Перед выходом на городские маршруты новый трехсекционный трамвай пройдет в Челябинске доукомплектацию, приемку и обкатку, сообщили в региональном Миндортрансе. Вагон, разработанный Усть-Катавским заводом специально для челябинского метротрама, уже прибыл в город.

Завод показал на видео, как выглядит новинка изнутри. От обычных современных челябинских трамваев трехсекционный внутри почти не отличается. Разве что в центральной секции сиденья расположены вдоль стены.

До конца года Челябинск получит пять таких трамваев. 27-метровые вагоны способны перевозить более 200 пассажиров. В перспективе трамваи будут работать на линиях метротрама, а до строительства подземных участков их станут использовать на самых загруженных наземных маршрутах. Пассажиры смогут свободно перемещаться между всеми тремя секциями благодаря мягкой сцепке.

Новый транспорт оснащен системой «Умный трамвай» с технологиями компьютерного зрения. Система автоматически обнаруживает препятствия на путях и может принудительно остановить вагон. Это уже помогло избежать несколько ДТП, в том числе с пешеходом.

Как отметили в Миндортрансе, к концу 2026 года системами «Умный трамвай» планируется оснастить все 201 трамвай города.