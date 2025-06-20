Первым южноуральским абитуриентом в 2025 году стал советник главы Челябинска

Герой СВО Владимир Забегаев будет учиться в ЮУрГУ по направлению «Социальная работа»

Сегодня, 20 июня, в вузах России стартовала приемная кампания, и первым абитуриентом на территории Челябинской области стал герой СВО, советник главы Челябинска по работе с ветеранами боевых действий Владимир Забегаев, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Сообщается, что Владимир планирует обучение по направлению «Социальная работа», которое вуз получил при конкурсном отборе специально под участников спецоперации. Абитуриент уверен, что знания, полученные в ходе обучения, помогут ему в профессиональной деятельности.

«Получив востребованную специальность, я смогу сделать для нашего народа еще лучше. Многие из ветеранов СВО поступают в университеты по всей стране, ведь высшее образование необходимо, чтобы соответственно должности. ЮУрГУ считается одним из лучших университетов в стране и предлагает большое количество актуальных направлений», — отметил Владимир Забегаев.

Он также подчеркнул, что руководство университета и региона оказывает всестороннюю поддержку ветеранам, желающим получить образование.

Напомним, ранее вуз анонсировал проведение бесплатных подготовительных курсов для участников СВО, планирующих поступление в университет на бюджетную форму обучения. Для записи на курсы абитуриенту необходимо пройти очную или онлайн-консультацию, в ходе которой консультанты помогут с выбором наиболее подходящего направления подготовки и расскажут о внутренних вступительных испытаниях.