Первым почетным гражданином Саткинского округа стал ветеран Великой Отечественной войны

Удостоверение ему вручили в домашней, но торжественной обстановке

98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Валькову из поселка Сулея присвоили звание почетного гражданина Саткинского городского округа. Как сообщили в пресс-службе администрации, он стал первым человеком в округе, удостоенным такого звания.

Церемония присвоения почетного звания прошла в домашней обстановке в присутствии большой и дружной семьи ветерана. Удостоверение, ленту и букет цветов ему вручили глава Сатки Александр Глазков и председатель Собрания депутатов Николай Бурматов.

«Рад, что наш ветеран каждый день окружен заботой, любовью и теплом. Горжусь тем, что я с детства знаком с ним. Поздравляю Василия Ивановича с присвоением звания и желаю крепкого здоровья! В год 80‑летия Победы вручать такие награды особенно почетно»,— отметил Александр Глазков.

Вся жизнь Василия Валькова связана с поселком Сулея. Отсюда его в 17 лет призвали в армию, после новобранец попал на фронт. Сначала он воевал на Первом Дальневосточном фронте, затем окончил курсы радиотелеграфиста и служил в Ханкайском погранотряде. Василий Вальков награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».

После войны он вернулся в родной поселок и начал работать электромонтером в Месягутовском дорожно-строительном управлении № 4. Женился, воспитал пятерых детей, которые подарили ему 10 внуков. А еще у ветерана 17 правнуков.

В Челябинской области к 80-летию Великой Победы ветеранам присваивают почетные звания и награждают медалями. Накануне медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» столетнему ветерану Василию Масьянову вручил губернатор Алексей Текслер.