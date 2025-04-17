Первым городом Челябинской области, где отключат отопление, станут Карталы

Там установилась теплая погода

В Челябинской области первым городом, где отключат отопление, станут Карталы. Там отопительный сезон завершится 25 апреля, сообщают в администрации района.

Подачу теплоснабжения прекращают, так как в городе среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней.

«В Карталинском районе температура воздуха днем будет стабильно высокой, отопление запланировали отключить 25 апреля. Одновременно с этим начнем подготовку к следующему отопительному сезону», — сообщил начальник управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района Сергей Ломовцев.

А 30 апреля в Карталам присоединится и Копейск. Отопление выключат одновременно во всех объектах жилого фонда и учреждениях социального назначения, сообщают в администрации городского округа.

В Челябинске точная дата отключения пока не установлена, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.