Первые юбилейные медали к 80‑летию Победы вручили ветеранам Кусинского района

Награды получит еще 51 житель муниципалитета

В Кусинском районе вручили первые юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Большая честь — лично передавать награды нашим ветеранам. Воспоминания, которыми они делятся с нами, — ценнейшее историческое наследие», — отмечает глава Юрий Лысяков.

Олег Александрович Гусев в 1942 году, в двухлетнем возрасте, был эвакуирован из Ленинграда. В Кусу он приехал вместе с мамой. Отец погиб на фронте.





Ираида Васильевна Усачева в шесть лет попала в концлагерь в Латвии.





Еще две медали вручили жителям Кусинского района, которые приравнены к участникам Великой Отечественной войны.

Александр Федорович Титков — ветеран боевых действий, участник сражений на острове Даманском на советско-китайской границе. Мужчина занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.





Георгий Иванович Великов из поселка Магнитка был командиром танка, в 1956 году участвовал в подавлении мятежа в Венгрии.





«Все ветераны, с которыми встретился, желали только одного — пусть над нами всегда будет мирное небо. Искреннее уважение к жизненному пути наших героев. Несмотря на пережитое, они сохранили любовь к этому миру и желание радоваться ему. Здоровья вам, уважаемые ветераны, добра и тепла близких! Пусть ваше мужество служит примером для будущих поколений!» — говорит глава муниципалитета.

Юбилейные медали от президента РФ Владимира Путина вручат в Кусинском районе еще 51 ветерану. Все они труженики тыла.