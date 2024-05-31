Первые выходные лета в Челябинской области будут жаркими

В субботу местами прогремят грозы

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в Челябинской области ожидается теплая погода: столбики термометров будут подниматься выше +20 градусов, местами в воскресенье почти +30 градусов. В субботу кое-где возможны дожди с грозами, в воскресенье без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В эти выходные и в начале следующей недели Южный Урал будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного давления. Погода ожидается по-летнему теплая, а в понедельник даже жаркая. Но также в регионе сохраняется вероятность локальных кратковременных дождей и гроз»,— рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике предстоящей ночью достигнет +7°C, днем — до +21°C. Переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь. Не исключается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в ночные часы составит от +4 до +9°C, на юге — до +14°C. Днем показания термометров поднимутся до +19...+24 градусов Цельсия. Переменная облачность, в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-восточный до 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, в столице Южного Урала ожидается преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области во второй день лета потеплеет до +23...+28 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления до 3—8 метров в секунду.