Первые военные сборы прошли в центре «Авангард» в Чебаркуле

Ребята получат сертификат, который добавит баллов к ЕГЭ

В Чебаркуле 14 апреля центр военно-патриотического воспитания «Авангард» принял первую смену военных сборов. Сюда приехали ребята со всей Челябинской области для изучения строевой подготовки, стрельбы, полевой медицины, тактики и стратегии боя. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали там.

Наставниками «молодых бойцов» стали офицеры запаса, а также каждую смену с ребятами будут работать представители военных вузов. Распорядок дня в «Авангарде» как в армии, только изучать парни будут новый предмет, который ввели в школах в прошлом году вместо ОБЖ: основы безопасности и защиты Родины.

Учебная программа состоит из 35 учебных часов. Центр оборудован всем необходимым: авто-, танко-, авиа- и парашютными тренажерами.

«Наша главная задача — сохранять историческую память и доводить ее до детей», — отметил директор регионального центра «Авангард» Вадим Галиахметов.

Каждый, кто прошел сборы, получит сертификат, который добавит баллов к результатам ЕГЭ и поможет увеличить шансы на поступление в профильный вуз.