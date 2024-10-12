«Первые в деле»: в Челябинске состоялся фестиваль рабочих и инженерных профессий

На нем прошла ярмарка дорожных вакансий

Сегодня, 12 октября, руководители и большие начальники заводов, вузов и исполнительных органов власти пообщались с молодыми активистами Челябинской области. Темы затронули разные — от очень серьезных до невероятно трогательных. Журналист ИА «Первое областное» побывала на фестивале.







«Ребята интересуются, как добиться успеха. Понятие успеха для каждого свое и цели у каждого свои, но все-таки есть базовый набор навыков, которые необходимы, чтобы двигаться вперед. Ребята сегодня этим активно интересовались, это здорово»,— руководитель регионального управления Росавтодора Владимир Муравьев про молодых активистов «Движения Первых».

Эксперты дали большое количество советов будущим специалистам. Например, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь рекомендовал ребятам записывать интересные и умные мысли и идеи.

«Что-то новое сразу не внедришь и в течение недели-двух в это не погрузишься. Но интересное нужно запоминать и стараться использовать для себя»,— сказал Сергей Зюсь.

А технический директор Челябинского тракторного завода Евгений Чвала посоветовал ребятам работать в команде.





«Каждый может быть уникальным в своих умениях, но если вы будете работать в команде, то вы быстрее достигните какой-то цели и уже сможете задать более высокий вектор для того, чтобы развиваться. Главное — не останавливаться»,— сказал он.

На фестивале прошла ярмарка дорожных вакансий, участие в которой приняли 12 ведущих предприятий дорожного машиностроения и строительства как регионального, так и федерального значения.

Технопарки школ и главные вузы региона представили свои интерактивные площадки. Там были и роботы, и принтер для 3Д-моделирования, и многое другое.