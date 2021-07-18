Первые три дома в микрорайоне «Медный» в центре Карабаша построят в течение года

Алексею Текслеру рассказали о проекте строительства жилого комплекса

Губернатор Алексей Текслер продолжает работать в Карабаше. Следующей точкой отправления стал микрорайон «Медный», строительство первых трех домов которого запланировано в течение года, передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

«Игорь Алтушкин и представители подрядчика рассказали губернатору о проекте строительства жилого комплекса. Первые три дома высотой в три этажа на 45 квартир появятся в течение года»,— сообщил наш корреспондент.

На данный момент готовность объекта составляет 20%. Микрорайон расположен в центре Карабаша по четной стороне улицы Металлургов. На первых этажах боковых секций предусмотрены приквартирные уличные террасы. На главной секции — по улице Металлургов — они расположены со двора.

«Жилая часть комплекса сформирована из двух типов одноподъездных секций с проходными подъездами со входом со стороны улицы и двора. Сформированная транспортная система исключает транзитное движение транспорта на территории двора. Парковочные места расположены с улиц Металлургов и Шахтерской», — уточняют в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, на крыше между жилыми секциями сформируют террасы, на закрытой дворовой территории будет детская площадка. При дальнейшем развитии строительства в сторону улицы Шахтерской планируется разместить бассейн.