Первые победители Парижского полумарафона определились в Челябинской области

Оба впервые бежали в уральском Париже

В селе Париж определили первых победителей забега на дистанции 5 километров. Среди мужчин победу одержал Петр Швецов из Новосибирска, среди женщин — Эльнара Валиуллина из Уфы, передает ИА «Первое областное».

И Петр Швецов, и Эльнара Валиуллина впервые принимали участие в Парижском полумарафоне. И остались очень довольны.





«Хоть и жарко, но легко бежалось. Взял невысокий темп и в целом контролировал бег. А ближе к финишу понял, что могу победить. Трасса хорошая, ровная и без кочек. Ну и вообще мне здесь все нравится, атмосфера крутая»,— поделился Петр Швецов.

Во второй день полумарафона он планирует преодолеть дистанцию в 21 километр. И также рассчитывает на победу.

Напомним, впереди — северная ходьба, велогонки на 30 и 15 километров, а также ночной забег «Огни уральского Парижа».