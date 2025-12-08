Первые морозы до −25 ударят в Челябинской области в ночь на 9 декабря

Осадки прекратятся ближе к утру

В Челябинской области грядут первые в этом сезоне морозы: с приходом холодного антициклона температура воздуха в ночь на вторник, 9 декабря, опустится до −20°C и ниже. Осадки сохранятся. Днем также будет холодно, но уже без снега, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, облачность ожидается незначительная, что будет способствовать ночному выхолаживанию воздуха»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −22°C и пройдет небольшой снег. Днем почти без изменений — 18—20°C со знаком минус. Небо прояснится. Гололедица сохранится. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в северных районах этой ночью ожидается до −25°C, в южных — от −13 до −18°C. Местами небольшой снег, на крайнем юге — умеренный. Локально метели. Днем будет от −13 до −18°C, при этом в северной половине сохранится мороз до −23°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром возможны изморозь и гололед. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 3—8 метров в секунду.