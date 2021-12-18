Первые лица Челябинской области исполнят мечты самых юных и самых взрослых жителей региона

В здании правительства прошла акция «Елка желаний»

Сегодня, 18 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области прошла акция «Елка желаний». Алексей Текслер с супругой и первые лица области пообещали исполнить мечты самых юных и самых взрослых жителей региона, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Министерство социальных отношений региона уже по традиции собрало желания детей, оказавшихся в непростой ситуации: кто-то страдает онкологическими заболеваниями или оказался прикован к инвалидной коляске, кто-то потерял родителей. Все ребята, несмотря на сложности, верят в новогоднее чудо, поэтому на своих письмах адресатом указывали Деда Мороза. В этом году к детским мечтам решили добавить желания южноуральских пенсионеров.

Каждое письмо положили в отдельный шарик, которые развесили на елке в здании правительства региона. Случайным образом, снимая шарики, мечту для исполнения выбрали губернатор с супругой, заместители губернатора, председатель заксобрания с заместителями, министры, главы районов и муниципалитетов.





В основном ребята в подарок просили технику: планшеты, смартфоны, умные колонки. Самые творческие указали в письме на акриловые краски и наборы для творчества. Были и особенно трогательные истории.

«Дедушка Мороз, моя мечта научиться ходить. Подари мне велотренажер», — написал Артем Шашлов.

Желания пенсионеров, конечно, отличались от тех, что написали ребята: бытовая техника, телевизоры. Но и смартфоны, необходимые для связи с близкими, звучали нередко.

«Мне 90 лет. Раньше увлекалась вязанием, но сейчас руки уже не те, даже уборка вызывает трудности, поэтому прошу подарить мне пылесос», — написала Анастасия Бусыгина.

Все подарки будут вручены южноуральцам до Нового года.



Завершая мероприятие, губернатор Челябинской области рассказал, что идею охватить в рамках акции не только детей, но и представителей старшего поколения предложила его супруга Ирина Текслер.

«Мне кажется, это очень правильная идея, потому что все ждут новогодних чудес, в том числе и наши ветераны, пожилые люди, находящиеся в непростой жизненной ситуации. Все озвученные мечты обязательно сбудутся, каждый из нас постарается, чтобы подарок как можно быстрее пришел к тем, кто его ждет», — поделился Алексей Текслер.





Напомним, принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» могут дети в возрасте от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья; сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума; дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с инвалидностью; дети и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Желания могут быть как материальные, так и нематериальные.