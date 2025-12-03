Первые елочные базары откроются в Челябинске 13 декабря

В городе будет работать более 80 легальных торговых точек

Елочные базары начнут открываться в Челябинске с субботы, 13 декабря, однако все торговые точки будут функционировать с понедельника, 15 декабря. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в мэрии.

Уже опубликованы распоряжения для 69 точек по продаже новогодних деревьев: по восемь — в Центральном и Тракторозаводском районах, девять — в Советском районе, 13 — в Калининском районе, 18 — в Курчатовском районе, 14 — в Металлургическом районе.

Ленинский район еще не подписал необходимые документы, в районной администрации ИА «Первое областное» сообщили, что в этом году они хотят увеличить число уличных базаров и заявиться на 24. Однако точная цифра будет известна только на следующей неделе.

Напомним, за незаконную торговлю в неустановленных местах граждан ждет предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей, юрлиц — до 200 тысяч рублей.