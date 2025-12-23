Первую русскую стальную пушку отлили за 4 минуты в Челябинской области

Орудие создали на Южном Урале 165 лет назад в рамках импортозамещения

В 1860 году в Челябинской области создали первую русскую стальную пушку. Ее отлили на Князе-Михайловской фабрике в Златоусте под руководством горного инженера Павла Обухова. Об импортозамещении по-южноуральски 1obl.ru рассказал заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея Юрий Окунцов.





В середине XIX века весь мир делал артиллерийские орудия из бронзы и чугуна. Сталь была прочнее, но технологий для ее массового производства не существовало. Первым в мире воплотить идею в реальность попробовал металлург, «отец русской булатной стали» Павел Аносов на Златоустовской оружейной фабрике в 1836 году. Он не смог довести идею до конца. Дело спустя 20 лет продолжил горный инженер Павел Обухов.

Он усовершенствовал производство тиглей — огнеупорных горшков — для варки стали в больших объемах. Вскоре он начал проводить эксперименты. Государство шло ему навстречу, в том числе идеей заинтересовались братья императора Александра II. Павел Обухов лично встречался с великими князьями Константином и Михаилом, которые обеспечили выделение значительной суммы на строительство фабрики. Так в Златоусте началось строительство специализированной фабрики. Впоследствии она получила имя Михайловской — в честь князя Михаила.

Главным конкурентом русского горного инженера был немецкий промышленник Альфред Крупп, первый, кто наладил выпуск стальных пушек. Россия закупала его оружие, понимая, что зависимость от импорта в этой сфере неприемлема.

Чтобы изучить технологию Круппа, инженера отправили в Европу. Немец отнесся к молодому русскому гостю снисходительно, позволив присутствовать при отливке, ковке и дальнейшей обработке. Небольшой промышленный шпионаж позволил Обухову изначально доработать технологию.





31 марта 1860 года Обухов приступил к отливке. Первое орудие создали за рекордные четыре с половиной минуты — сталь из нескольких тиглей нужно было заливать в форму практически без перерыва. Две готовые пушки отправили в столицу на испытания.

Результат ошеломил: русская пушка выдержала более 4000 выстрелов, не уступив образцу Круппа. Более того, обуховская сталь оказалась чище, с меньшим количеством вредных примесей. В 1862 году орудие триумфально представили на Всемирной выставке в Лондоне, где оно было удостоено золотой медали.

За свой прорыв Обухов был произведен в полковники, награжден орденом и получил право на процент с каждой отлитой пушки. Позже его пригласили в Санкт-Петербург строить крупный сталелитейный завод. Златоустовское экспериментальное производство, выполнившее свою миссию, было перенесено в Пермь.

Подлинная первая стальная пушка Обухова сегодня хранится в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге. В Златоусте можно увидеть ее точную копию.